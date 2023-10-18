У Швейцарії виявили набір жіночих прикрас бронзової доби (фото)

У Гюттінгені, кантон Тургау, північно-східна Швейцарія, на щойно зораному морквяному полі археологи виявили набір жіночих прикрас бронзового віку. Знахідка датується приблизно 1500 роком до нашої ери.

Набір включає намисто з бронзових дисків із шипами, два спіральні каблучки, понад сто бурштинових намистин розміром із шпилькову головку та спіралі з бронзового та золотого дроту. Про це повідомляє arkeonews.

Гірський кришталь, зуб бобра, перфорований зуб ведмедя, бронзовий наконечник стріли, кілька шматків полірованої залізної руди, невеликий амоніт і скам’янілий зуб акули були серед найбільш незвичайних предметів, виявлених разом із цими розкішними предметами.

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Невеликий розкоп дав зрозуміти: ніяких доказів могили не було. Ймовірно, коштовності були поховані в органічному контейнері або мішку.

Це типова "біжутерія" бронзового віку, точніше середнього бронзового віку близько 1500 року до нашої ери. Загалом було виявлено 14 бронзових дисків.

Диски з шипами отримали свою назву від круглого загостреного виступу в центрі, який оточений трьома концентричними колами. Спочатку кожен з отворів на дисках використовувався для протягування шнурка або шкіряного ремінця зі спіралями, протягнутими між ними, щоб діяти як розпірки.

Нагадаємо,у Норвегії виявили стародавню кінську вуздечку з епохи вікінгів.

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