У Швейцарії знайшли наконечник стріли бронзового віку, виготовлений з метеорита (фото)

Дослідники виявили в колекції артефактів бронзової доби наконечник стріли, виготовлений з метеоритного заліза. Аналіз показав, що джерелом сировини міг послужити великий метеорит, що впав приблизно 1400 до н.е.

Як повідомляє Journal of Archaeological Science, вчені повторно вивчили колекцію артефактів, знайдених у XIX столітті під час розкопок поселення доби бронзової доби у Швейцарії. Серед знахідок вони виявили наконечник стріли, виготовлений із метеоритного заліза.

Зазначається, що використання метеоритного заліза виготовлення знарядь було поширене за доби пізньої бронзи у зв'язку з відсутністю власних залізорудних родовищ.

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На об’єкті були виявлені залишки стародавнього клею — швидше за все, березової смоли, що вказує на те, що він, ймовірно, колись був прикріплений до древка. Однак неясно, чи використовувалася зброя для полювання, чи в бою.

Знахідка демонструє наявність торговельних зв'язків між регіонами Європи на той час. Це дозволяє пролити світло на рівень розвитку технологій та культурні зв'язки у бронзовому столітті.

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