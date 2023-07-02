У Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту (карта бойових дій)

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні та оборонні операції на різних ділянках фронту. Найгарячіше зараз на Авдіївському напрямку.

Там точаться інтенсивні бої, а окупанти хочуть прорвати оборону ЗСУ. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар'їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", – заявив він.

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Речник наголосив, що окупанти використовують авіацію для обстрілів населених пунктів.

Своєю чергою на Бердянському напрямку українські захисники намагаються утримати рубежі та проводять локальні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", – вказав Шершень.

Речник зауважив, що поки не може розголошувати про просування та звільнені території.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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