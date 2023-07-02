В Силах обороны назвали самое горячее направление фронта (карта боевых действий)

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные и оборонные операции на разных участках фронта. Горячее сейчас на Авдеевском направлении.

Там идут интенсивные бои, а оккупанты хотят прорвать оборону ВСУ. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захват Авдеевки. Штурмы были отражены, потерь позиций не допущено. Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки", – заявил он.

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Спикер подчеркнул, что оккупанты используют авиацию для обстрелов населенных пунктов.

В свою очередь, на Бердянском направлении украинские защитники пытаются удержать рубежи и проводят локальные контратаки.

"Идут тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", – указал Шершень.

Спикер отметил, что пока не может разглашать о продвижении и освобожденных территориях.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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