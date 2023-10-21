У РНБО розповіли, які міри покарання передбачені для ухилянтів, та лікарів, що беруть хабарі

Яка відповідальність передбачена для ухилянтів та лікарів-хабарників

В Україні наразі триває перевірка документів щодо медичних висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) та осіб, які намагалися ухилитися від призову на військову службу під час тривалої війни з росією.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про це під час телемарафону. За словами Данілова, перевірка триває, і очікуються остаточні результати протягом 2-3 тижнів.

Спеціалісти вже виявили "кричущі випадки" видачі фіктивних довідок про непридатність до військової служби. Один із прикладів – в документації зазначали, що людина має лише одну нирку, тим часом як вона не переносила жодних хірургічних операцій. Декілька громадян одержували ідентичні діагнози.

Згідно з законодавством України, ті, хто отримали фіктивні довідки та спробували ухилитися від військової служби, можуть бути притягнуті до відповідальності за подачу підроблених документів. Спеціальні органи перевірять всю інформацію, і у разі виявлення злочину, імена та прізвища лікарів та отримувачів фіктивних довідок стануть відомими громадськості. Данільов закликав громадян бути терплячими та чекати на результати цієї роботи.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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