У Соледарі артилерія 45-ї бригади накрила вогнем вагнерівців (відео)

Українські захисники з дронів вистежили російських бойовиків, які засіли в районі промзони Соледару (рудник №7). Завдяки переданим координатам, артилеристи вправно відпрацювали по цілях.

Відео роботи артилеристів 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України з'явилося у Телеграм-каналі 45 ОАБр.

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На кадрах можна помітити, як з дрона наші аеророзвідники помітили значну кількість вагнерівців, які вешталися у промзоні Соледара поблизу залізничних колій. Після передач координат артилеристи накрили ворога вогнем.

"Соледар, пригоди "ПВК Вагнерашки". Коли війна триває, а ваш поїзд вже пішов… Артилеристи 45 ОАБр завжди працюють там, де потрібна підтримка", – прокоментували це відео наші захисники.

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