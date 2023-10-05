У США ведмеді увірвалися на пікнік: з'їли котлети для бургерів і випили колу (фото та відео)

У США два ведмеді увірвалися на пікнік групи друзів. Відпочивальники намагалися відігнати тварин, але ведмеді з'їли їхню їжу та випили колу.

Як повідомляє Daily Mail, 26-річна Мелані Фрі з міста Нейпервілл, штат Іллінойс, розповіла, що разом із друзями готувала бургери на галявині біля лісу. Раптом компанія помітила, як до них наближаються ведмеді.

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Дівчина каже, що вони намагалися злякати хижаків гучними звуками. "Ми почали кричати, стукати каструлями і всіляко намагалися їх злякати, але вони не реагували. Ми швидко вимкнули гриль, схопили приготовлені бургери та побігли до будинку, бо були дуже налякані", — розповідає вона.

Компанія піднялася на другий поверх будинку й спостерігала, що робитимуть ведмеді. Один з них підійшов до гриля, лапою відкрив кришку і почав їсти сирі котлети для бургерів. Потім до нього приєднався інший ведмідь, він випив дієтичну колу з жерстяної баночки, яку проткнув кігтями.

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