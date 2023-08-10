У США на жінку з неба впала змія, а потім її атакував яструб (фото)

У штаті Техас (США) 64-річна жінка Пеггі Джонс під час косіння газону відчула, як на неї раптом щось звалилося з неба. Вона помітила, що це була жива змія.

Рептилія довжиною 1,4 метра впала на праву руку жінки та моментально обвилася навколо неї. Жінка спробувала змахнути змію, але в неї нічого не вийшло. Перелякана змія почала ще й кидатися до обличчя Пеггі та стискати її руку сильніше.

Як повідомляє DailyStar, чоловік Пеггі, 66-річний Венделл, у момент інциденту знаходився біля будинку й також косив газон, тому не чув, що відбувається.

Коли жінка зрозуміла, що допомоги чекати нізвідки, вона зі змією на руці почала бігти до чоловіка. Раптом з неба її атакував яструб, з лап якого змія могла випасти.

Птах намагався зірвати здобич з руки жінки, він бив крилами по обличчю Джонс, клював і хапав кігтями змію. За кілька хвилин йому вдалося схопити рептилію, й він полетів разом зі здобиччю.

Пеггі у коментарі місцевим ЗМІ розповіла, що багато разів бачила, як яструби ловлять змій, злітають із ними, кидають їх на паркан, а потім повертаються за своєю здобиччю. Але ніколи не могла подумати, що опиниться на місці паркану.

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Після атаки змії та яструба жінка звернулася до лікарів, оскільки вся її рука була закривавленою. На шкірі лишилися сліди від пазурів яструба та його дзьоба. А що рука була вся в синцях від стискання змії.

Коли лікарі оглянули жінку, то помітили, що змія намагалася виприснути отрути в очі жінки – її окуляри всі були "запльовані" отрутою.

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