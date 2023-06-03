У США знайшли 'кладовище слонів' віком майже 6 мільйонів років (фото)

Палеонтологи з Флоридського музею природної історії розкопали цвинтар стародавніх родичів сучасних слонів, які з'явилися в Африці та здійснили довгий шлях до Північної Америки.

Про відкриття розповідає Phys.org. Зазначається, що палеонтологи проводили розкопки у Монбруку, на півночі штату Флорида. Тут вони знайшли скам'янілі рештки гомфотер - вимерлих родичів слонів, що частково збереглися. Ці тварини загинули близько п'яти з половиною мільйонів років тому, у річці чи поряд із нею.

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В результаті утворився справжній цвинтар цих тварин. Причому вчені встановили, що вони загинули не одномоментно. Різниця у часі загибелі у ряді випадків становить сотні років. З усім тим, загиблі доісторичні істоти виявилися поховані в одному місці, поряд з іншими тваринами, яких спіткала та сама доля.

До речі, в Монбруку були знайдені кістки не тільки древніх слонів, а й інших вимерлих тварин, у тому числі найдавнішого оленя і найдавнішої шаблезубої кішки, знайдених у Північній Америці. На цей час вчені знайшли кістки одного дорослого та семи молодих гомфотерів. У дорослої особини довжина черепа разом із бивнями становила близько двох метрів.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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