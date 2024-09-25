У США величезний ведмідь намагався викрасти авто: відкрив дверцята та заліз на місце водія (відео)

У американському місті Гатлінбург ведмідь підійшов до припаркованих автомобілів та заліз в один з них. Він обрав собі за мішень Nissan Versa.

Як видно на відео, опублікованому місцевим автолюбителем, тварина методично обходила автомобілі на стоянці, перевіряючи замки у пошуках легкої здобичі. Один з автомобілів виявився незамкненим, і ведмідь скористався нагодою, акуратно відчинивши двері і залізши всередину.

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Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео Ведмідь заліз в автомобіль. Джерело: Скриншот з відео

Користувачі мережі припускають, що ведмідь міг шукати їжу, яку хтось забув у салоні, інші ж вважають, що ведмедя просто цікавило все нове.

Телеканал FOX повідомив, що інцидент трапився у горах Гатлінбурга, штат Теннессі. Це був автомобіль туриста Джозефа Діла. На відео, що потрапило у соцмережі, чутно, що коли ведмідь обережно відкривав двері, автовласник і його друзі кричали: "Геть! Забирайся!". Після декількох секунд ведмідь вийшов з машини та повернувся до лісу. Однак Діл розповів, що пізніше ведмідь повернувся разом із ще однією твариною та знову спробував залізти в автомобіль.

"Вона намагалася повернутися в машину", — зазначив Діл. Він кинув кілька предметів у тварину, щоб відлякати її, після чого ведмеді відійшли на задній двір хатини, де відпочивала компанія.

Після того, як ведмеді покинули територію, Джозеф Діл виявив, що автомобіль був пошкоджений настільки, що його неможливо було використовувати для повернення додому до Джонсон-Сіті. Через два дні після інциденту, перш ніж страховка змогла організувати евакуатор, машину пограбували – злодії викрали каталітичний нейтралізатор, акумулятор і випускний колектор. Страхова компанія визнала авто непридатним до ремонту та компенсувала його вартість.

Популяція чорних ведмедів у штаті Теннессі сягає приблизно 7000 особин, і хоча ці тварини рідко є агресивними до людей, через збільшення їхньої чисельності випадкові зустрічі стають дедалі частішими. Фахівці рекомендують зберігати їжу, сміття та корм для тварин у безпечних місцях, щоб уникнути подібних інцидентів.

Агентство ресурсів дикої природи Теннессі радить у разі зустрічі з ведмедем голосно кричати й намагатися відлякати тварину, кидаючи в неї каміння чи інші предмети, але не тікати, щоб не спровокувати погоню.

Досвідчені водії застерігають: ніколи не залишайте автомобіль незамкненим, особливо на стоянках у лісових зонах. Це може призвести не тільки до втрати особистих речей, але й до пошкодження автомобіля.

Нагадаємо, у березні 2024 року схожий інцидент стався в Ешвіллі, штат Північна Кароліна США. Тоді ведмідь ледь не викрав Mercedes, але власники врятували авто, коли почали голосно кричати.

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