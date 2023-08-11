У США подружжя знайшло в туалеті свого будинку живу ігуану (відео)

У Флориді сімейна пара, коли повернулася додому з прогулянки, почула у своєму будинку дивні звуки, що доносилися з ванної кімнати. Коли вони відчинили двері, то помітили у своєму унітазі ігуану.

Як повідомляє UPI, власниця будинку Крістал Коллінз сказала, що вона та її чоловік спочатку подумали, що ігуана, яку вони знайшли в унітазі, мертва.

Однак згодом вони помітили, що рептилія рухається.

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Жінка зауважила, що проживає у Південній Флориді 26 років, а її чоловік виріс у Північному Маямі, але жоден з них ніколи не зустрічав ігуану в будинку.

"Ми обидва подивилися один на одного, мовляв, що нам робити". Я пожартував про спалення будинку", – пожартував чоловік Крістал.

Коллінз сказала, що вони з чоловіком покликали на допомогу друга, який міг би дістати ігуану з унітаза.

"Жоден із нас не займається ящірками", — пояснила жінка небажання самим діставати ящірку.

За її словами, їхній друг взяв пакет для сміття, виловив ящірку з унітаза, і коли зрозумів, що вона жива – випустив її на вулиці.

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