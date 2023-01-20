У США вдалось врятувати дикого єнота, який примерз пахом до залізничної рейки (відео)

У США залізничник із колегами врятував дикого єнота, який примерз хутром поміж ніг до рейки при температурі -12°C. Тварину вдалося обережно звільнити за допомогою теплої води та лопати. Про цей випадок пише Daily Mail. Північний ракун (Procyon lotor) застряг на залізничній рейці через замерзлу шерсть яєчок.

Відео було зняте 19 грудня 2022 року. 35-річний Ніл Малліс із міста Кокрейн, штат Джорджія, США, знайшов травмовану тварину та обережно вилив йому теплу воду під зад, тоді як колега працював лопатою, щоб спробувати його звільнити. Приблизно через п’ять хвилин його звільнили, єнот зіскочив з рельс і "побіг у ліс, не озираючись".

"Операцію зробили добре! Маленький хлопець у безпеці", – підбив підсумки залізничник.

Незважаючи на інтенсивні зусилля пана Малліса та його колег, ніхто не міг сказати, як і чому єнот потрапив у цю скрутну ситуацію. Але він додав, що "на вулиці було -12 градусів, чомусь він переходив через поруччя, занадто довго сидів і застряг".

Єноти від природи сором’язливі тварини, але можуть бути агресивними, коли їм загрожують, тому з ними потрібно поводитися обережно. Хоча вони віддають перевагу помірному клімату, у єнотів є густе підшерстя, яке захищає їх від холоду, але це менш корисно під час перетину залізничних колій.

Раніше херсонський єнот, якого викрали окупанти, намагався вкусити зрадника Сальдо.

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