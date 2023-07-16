У США качка Мілкшейк відмовляється купатися без друга бичка Пухлика (кумедне відео)

На фермі у США качка, яку звати Мілкшейк, потоваришувала з бичком, якого звати Пухлик. Качка та бичок подружилися й тепер разом їдять, разом купаються та разом відпочивають.

Пригодами качки та бичка поділилася їх власниця у соціальній мережі TikTok. Ця нерозлучна парочка стала справжніми зірками соцмереж.

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Власниця ферми каже, що качка не купається у спеціально виритому для тварин ставку, поки у воду не залізе бичок.

Коли бичок пасеться, качка їсть страву поряд з ним.

Жінка каже, що зачасту бичок сидить у ставку разом зі своєю матір'ю, одна качку це не зупиняє, й вона плаває поруч. А ще інколи тулиться до Пухлика і вони під час спеки разом засинають у воді.

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