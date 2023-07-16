В США утка Милкшейк отказывается купаться без друга бычка Пухлика (забавное видео)

На ферме в США утка, которую зовут Милкшейк, подружилась с бычком, которого зовут Пухлик. Утка и бычок подружились и теперь вместе едят, вместе купаются и отдыхают.

Приключениями утки и тельца поделилась их владелица в социальной сети TikTok. Эта неразлучная парочка стала настоящими звездами соцсетей.

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Владелица фермы говорит, что утка не купается в специально вырытом для животных пруду, пока в воду не залезет бычок.

Когда бычок пасется, утка ест кушанье рядом с ним.

Женщина говорит, что часто бычок сидит в пруду вместе со своей матерью, одна утку это не останавливает, и она плавает рядом. А еще иногда прижимается к Пухлику и они во время жары вместе засыпают в воде.

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