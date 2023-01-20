У ССО показали ліквідацію ворогів у міській забудові Соледара (відео)

У Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

Вони знищили ворога у міській забудові. Про це повідомили на Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", – йдеться у повідомленні.

Захисники України підкреслюють, що невпинно працюють на цьому напрямку та захищають наші землі від окупантів.

На відео можна побачити, як український боєць веде бій знаходячись на свої позиції. Він разом з побратимами боронив Соледар.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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