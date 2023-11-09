У Таїланді п'явка присмокталася до ока туриста (фото)

У Таїланді блогер-мандрівник постраждав через власну необачність. Апічарт Промтус з приятелем організували похід у дику природу країни. Під час знімання фотоапаратом краєвидів до ока Ачіпарта причепилася п'явка.

Про цю історію повідомляє видання The Thaiger. Зазначається, що фотографу пощастило – п'явка була невеличкого розміру.

Блогер у своєму Фейсбуці розповів, що під час мандрівки він поклав фотоапарат на землю, вочевидь саме тоді на нього й заліз кровосос. Коли він приклав фотоапарат до обличчя, щоб зробити знімок, п'явка заповзла йому в око.

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Вона присмокталася до слизової ока поряд зі слізною залозою. Від болю він мало не втратив свідомість.

Коли йому на допомогу прибіг товариш й почав витягати п'явку, це видалося важким завданням, оскільки вона була дуже слизькою. Її вдалося втягти з ока, лише коли п'явка напилася крові.

"Таке трапляється, мабуть, в одному випадку й у десять або навіть зі ста тисяч разів: п'явка застряє у вашому оці. Багатьом це може здатися неймовірним, але це правда і дуже страшно", — повідомив Ачіпарт на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що п'явки не становлять великої небезпеки для людини. Однак деякі з видів можуть проникати в різні порожнини організму людини та спричинити так званий гірудиноз. П'явки виділяють речовину гірудин, що є сильним антикоагулянтом, а також гістаміноподібну речовину, що розширює капіляри. Через це у місці присмоктування може початися кровотеча.

Нагадаємо, у Ботсвані на туристів зі США напав бегемот. Він атакував позашляховик, в якому перебували американці – туристи хотіли сфотографувати тварину біля річки.

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