У ТЦК пояснили, як самостійно роздрукувати військовий квиток

З 18 червня 2024 року електронний військовий квиток, який можна отримати в мобільному додатку "Резерв+", став офіційним документом, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Про це пише kremen.today.

Але що робити, якщо ви хочете мати при собі роздруковану копію електронного квитка?

Ви можете легко роздрукувати свій військовий квиток в електронній формі самостійно, без черг до ЦНАПів!

Як це зробити:

Відкрийте мобільний додаток "Резерв+" Увійдіть до свого облікового запису Перейдіть до розділу "Військовий квиток" Натисніть кнопку "Роздрукувати" Оберіть принтер та налаштуйте параметри друку Натисніть "Друк"

Читайте також: Кого з тих, хто оновив дані будуть першими призивати до ЗСУ з 17 липня

Ви можете роздрукувати свій електронний військовий квиток на звичайному принтері або в будь-якому копіювальному центрі.

Використовуйте роздрукований квиток там, де це необхідно, наприклад, при перевірці документів військовозобов'язаних.

Пам'ятайте:

Електронний військовий квиток в мобільному додатку "Резерв+" завжди доступний на вашому смартфоні, навіть у режимі офлайн.

Ви можете роздрукувати свій квиток скільки завгодно разів.

Роздрукований квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Завдяки електронному військовому квитку ви можете:

Забути про черги до ЦНАПів.

Завжди мати при собі офіційний документ.

Зберігати свої дані в безпеці на смартфоні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!