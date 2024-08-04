У ТЦК пояснили, чи потрібно особисто заносити до військкомату довідку про народження дитини

В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язані повинні особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни персональних даних. Зокрема, йдеться про одруження або народження дітей.

Відповідні документи потрібно подати протягом семи днів. Про це повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, пише "Главред".

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення. Але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", – зазначила вона.

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Наразі не можна дистанційно оновити дані через електронний кабінет військовозобов'язаного. Втім, введення такої функції планується через мобільний застосунок.

Козак додала, що Реєстр військовозобов'язаних вже отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади. Втім, наразі ця інформація неповна.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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