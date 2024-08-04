Верховна Рада звільнить від служби одну із категорій мобілізованих – нардеп Костенко

В Україні призов на військову службу громадян віком від 18 до 25 років заборонений законодавством. Проте існують винятки, коли на фронт потрапляють чоловіки вказаного віку, що мають статус військовозобов'язаних.

Як пояснив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV, до прийняття нового закону про мобілізацію, громадяни віком до 25 років могли мати статус обмежено придатних у воєнний час. Тобто, їх могли призвати лише за умови особливої потреби. Однак після внесення змін до законодавства ситуація дещо ускладнилась.

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"Зараз ми маємо ситуацію, коли деякі молоді люди, які вже отримали військовий квиток, можуть бути призвані на військову службу, попри те, що раніше їх вважали обмежено придатними", – зазначив Костенко.

За словами депутата, така ситуація виникла через те, що законодавство не повністю врахувало всі можливі варіанти. Наприклад, ті, хто відслужив строкову службу або закінчив військову кафедру, автоматично стають військовозобов'язаними й можуть бути мобілізовані.

Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді розробляється законопроєкт, який передбачає заборону призову на військову службу громадян, які мають статус військовозобов'язаних, але раніше вважалися обмежено придатними. Крім того, законопроєкт передбачає можливість звільнення з військової служби тих, хто був мобілізований помилково.

Однак, за словами Костенка, існують різні погляди щодо цього питання. Деякі експерти вважають, що необхідно повністю заборонити призов громадян віком до 25 років, незалежно від їхнього статусу.

"З одного боку, ми розуміємо, що молоді люди потребують захисту, – зазначає депутат. – З іншого боку, армія потребує кваліфікованих кадрів. Тому необхідно знайти баланс між цими двома інтересами".

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