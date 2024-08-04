Верховная Рада освободит от службы одну из категорий мобилизованных – нардеп Костенко

В Украине призыв на военную службу граждан от 18 до 25 лет запрещен законодательством. Однако существуют исключения, когда на фронт попадают мужчины указанного возраста, имеющие статус военнообязанных.

Как пояснил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко в интервью Radio NV, до принятия нового закона о мобилизации, граждане младше 25 лет могли иметь статус ограниченно годных в военное время. То есть, их могли призвать только при особой необходимости. Однако после внесения изменений в законодательство ситуация несколько усложнилась.

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"Сейчас мы имеем ситуацию, когда некоторые молодые люди, уже получившие военный билет, могут быть призваны на военную службу, несмотря на то, что раньше их считали ограниченно пригодными", — отметил Костенко.

По словам депутата, такая ситуация возникла из-за того, что законодательство не полностью учло все возможные варианты. Например, отслужившие срочную службу или окончившие военную кафедру автоматически становятся военнообязанными и могут быть мобилизованы.

Для решения этой проблемы в Верховной Раде разрабатывается законопроект, предусматривающий запрет на призыв на военную службу граждан, имеющих статус военнообязанных, но ранее считавшихся ограниченно пригодными. Кроме того, законопроект предусматривает возможность увольнения с военной службы тех, кто был мобилизован по ошибке.

Однако, по словам Костенко, существуют разные взгляды на этот вопрос. Некоторые эксперты считают, что необходимо полностью запретить призыв граждан младше 25 лет, независимо от их статуса.

"С одной стороны, мы понимаем, что молодые люди нуждаются в защите, – отмечает депутат. – С другой стороны, армия нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому необходимо найти баланс между этими двумя интересами".

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