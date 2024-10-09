У ТЦК розповіли, що чекає на тих, хто досі не оновив дані

Більшість військовозобов'язаних чоловіків, які ще до цього часу не оновили свої дані в ТЦК, розшукуються через "Укрпошту" або адресні оповіщення.

Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомив полковник Сергій Монукал, заступник начальника центру та керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК.

"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою – тільки поштовим вкладенням або особисто в руки", – роз'яснив Монукало.

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Офіцер також зазначив, що людина не вважається офіційно оповіщеною, якщо її родичі або отримали повістку, або відмовилися її прийняти, повідомивши, що ця особа не проживає за зазначеною адресою.

За словами представника військкомату, після отримання інформації про те, що призовник не проживає за вказаним місцем, подається запит до Національної поліції для оголошення його в розшук.

"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

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