У ТЦК розповіли, куди відправляють мобілізованих чоловіків, яким за 50

Мобілізацію чоловіків, яким понад 50 років, не припинено – вона продовжується. Проте дану категорію військовозобов'язаних мобілізують лише в частини забезпечення.

Громадяни віком 50+ – це потенційні водії, логісти та працівники тилу. Про це на пресконференції заявила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак.

Згідно із законом "Про військовий обов’язок і військову службу", чоловіки у віці від 18 до 60 років належать до військовозобов’язаних. Їх, як і раніше, можуть залучати до служби в рамках мобілізації.

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"Щодо 50+ – все так само. Громадяни прибувають, проходять лікарську комісію, але за нашими настановами та керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередньо бойові посади", – зазначила Козак.

Вона підкреслила, що чоловіки такого віку вважаються придатними для служби в підрозділах забезпечення.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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