В Туреччині знайшли 30 античних гробниць, які належали вищому духовенству

Під час археологічних розкопок в античному місті Кібіра, що знаходиться в Туреччині, було виявлено 30 могил, що, ймовірно, належали видатним релігійним діячам. Проведення розкопок почалось у 2019 році на території сучасного міста Гельхісар, розташованого в південній турецькій провінції Бурдур, де в давнину знаходилося античне місто Кібіра.

Про це пише Hurryet Daily News

Розкопки проводились на місці руїн великого храмового комплексу, і наразі було розкопано 30 гробниць, що перебували під базилікою. Фахівці припускають, що внутрішні приміщення церкви можуть бути місцем поховання представників еліти.

Археолог Дюзгюн Таркан повідомив, що Кібіра була одним з найважливіших стародавніх міст Туреччини, де знаходилася багата історична спадщина, збудована з IV століття до VII-VIII століть нашої ери. Розкопки демонструють, що церква використовувалася для проведення зборів.

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Більшість знайдених поховань належать християнській громаді, яка жила в Кібірі у минулому. Та сама церква, за словами вченого, зазнала руйнування через землетрус або інші стихійні лиха.

Згідно з даними, церква мала монументальну прямокутну форму з трьома залами і двома рядами колон. Експерти підкреслюють, що базиліка була добре збережена.

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