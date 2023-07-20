У Туреччині знайшли будинки віком 5,5 тисяч років з керамічними прикрасами та бісером

На сході Туреччини, в кургані Арслантепі, команда археологів розкопала руїни чотирьох давніх будинків, які віком перевищують 5,5 тисяч років.

Про це пише Т24.

"Під час дослідження ми виявили ряд артефактів, таких як металева голка, бісер і деякий предмет, що нагадує рогатку. За нашими даними, ці знахідки належать періоду приблизно 3600-3700 років до нашої ери, що перевищує 5 тисяч 500 років", - повідомили вчені.

Читайте також: Археологи знайшли у Тунісі загадково зникле місто Неаполіс, яке заснував Юлій Цезар

Точну дату було встановлено завдяки аналізу керамічного прикраси, а також використанню вуглецевого датування.

Подальші розкопки спрямовані на вивчення внутрішньої структури знайдених будинків. Археологи очікують нових відкриттів.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли кельтиберійське місто, якому більш як 2 тисячі років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!