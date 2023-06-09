У Туреччині знайшли підтвердження існування міста хетів 1800 року н.е

Руїни будівель, знайдені під час розкопок на місці археологічної пам'ятки Ушакли в турецькій провінції Йозгат, говорять про те, що тут могло знаходитися загублене місто хетів – Зіппаланд.

Про це пише Heritage Daily.

Під час останніх розкопок археологами було виявлено круглу споруду хетської епохи на північ від, ймовірно, головного міського храму.

Яку функцію виконувала споруда поки що невідомо. Але існує версія, що її використовували під час ритуалів. Про це сказав професор Пізанського університету Анаклето Д'Агостіно.

"Спорудження разом з іншими знахідками, виявленими за ці роки, допоможе зміцнити ідентифікацію Ушакли з хетським містом Зіппаланда, культовим центром та королівською резиденцією", – заявив вчений.

Раніше вже знаходили кераміку, фрагменти клинописного листа та руїни храму і фортеці.

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Імперія хетів була могутньою державою на території Малої Азії. Її заснували 1800 році. Вона проіснувала аж до 1180 року. Місто Зіппаланда було одним із культових центрів хетів та присвячувалось богові погоди.

Нагадаємо, у Швеції знайшли "селище мертвих" 5 століття.

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