У Туреччині виявили стародавню галькову мозаїку 4 століття до нашої ери (фото)

У Сінопі, Туреччина, на південному березі Чорного моря археологи виявили галькову мозаїчну підлогу епохи раннього еллінізму (4-1 ст. до н. е.). На мозаїці зображено крилату фігуру Ероса в кутку.

Центральна панель також містить мотиви пальмети та хвилі в межах. Вона датується серединою 4 століття до нашої ери, повідомляє The History Blog.

Археологи вважають, що ним була вимощена підлога їдальні заможної родини. Підлога була розкопана в будівельному комплексі Балатлар, споруді в історичному центрі Сінопу.

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Розкопки на цьому місці почалися в 2010 році, і з того часу були виявлені архітектурні особливості та артефакти з багатьох етапів його заселення. Це перша галькова мозаїка, знайдена на місці за 11 сезонів розкопок. Вони рідко зустрічаються в будівлях класичного та елліністичного періодів.

Місто Сінопе було засноване грецькими колоністами з Мілета в 7 столітті до нашої ери. Воно встановило торговельні відносини з іншими містами на південному узбережжі Чорного моря та поширило їх углиб країни.

Розкопки мозаїчної підлоги тривають. Після цього підлоги будуть стабілізовані та законсервовані з кінцевою метою експонування на місці як частини археологічного парку будівельного комплексу Балатлар.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли залишки 400-річного корабля.

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