У Туреччині виявили стародавню статую чоловіка, який хапається за геніталії (фото)

У Туреччині археологи виявили стародавню статую, якій майже 11 тисяч років. Вона зображує чоловіка, який хапається за свої геніталії.

Також дослідники виявили статую дикого кабана в натуральну величину. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Статуї були знайдені в Гобеклі-Тепе і Карахан-Тепе, двох найдавніших храмових місцях у світі. Статуя дикого кабана, зроблена з вапняку, була знайдена в Гобеклі-Тепе та датується періодом між 8700 і 8200 роками до нашої ери.

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Археологи виявили червоний, чорний і білий кольори на поверхні скульптури, що вказує на те, що колись вона була пофарбована. Вони виявили гігантську статую чоловіка, який стискає свої статеві органи в Карахан-Тепе, Туреччина, приблизно за 22 милі від Гобеклі-Тепе.

Бенджамін Арбакл, професор антропології з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл, який не брав участь у розкопках, сказав, що ці відкриття дивовижні та змінюють наше розуміння ранніх доземлеробських спільнот.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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