У Туреччині стався другий землетрус магнітудою 7.6, пошвтохи відчувались в Грузії та Ізраїлі (фото, відео)

Другий потужний землетрус стався на південному сході Туреччині менш ніж через 12 годин після першого, Державні ЗМІ Сирії також повідомили, що Дамаск постраждав від останнього сильного землетрусу, хоча подробиці залишаються мізерними. Інформація про постраждалих під час другого землетрусу поки не надходить.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що попередні дані свідчать про те, що землетрус мав магнітуду 7,7 за шкалою Ріхтера і стався за 67 км на північний схід від Кахраманмараша, Туреччина, на глибині 2 км, зазначає The Guardian. Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини заявило, що він був трохи меншим – 7,6 бала і на більшій глибині, близько 7 км.

У Туреччині стався другий землетрус

Другий землетрус стався близько полудня і, як вважають, спричинив ще більше смертей. В мережі з'являються кадри з розтрощеними дорогами, в яких застрягли автомобілі. Під час землетрусу сотні будівель були повністю зруйновані, поштовхи відчувалися в Грузії, Італії, Кіпрі та Єгипті.

У Туреччині стався другий землетрус

Загальна офіційна кількість загиблих від першого землетрусу в Туреччині та Сирії вже зросла до понад 1200, а президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав це найбільшою катастрофою в країні з 1939 року. Він сказав, що 912 людей загинули, 5383 отримали поранення.

У Туреччині стався другий землетрус

Державне інформаційне агентство Сирії повідомило про понад 320 загиблих у країні та понад 1000 поранених. Рятувальна служба "Білі шоломи" також повідомила, що в Сирії в районах, де вона працює, загинули 147 людей і понад 340 отримали поранення .

У Туреччині стався другий землетрус

Перший землетрус стався, коли люди спали, і мав силу 7,8 балів за шкалою Ріхтера, що стало одним із найпотужніших землетрусів у регіоні принаймні за століття. Пошуково-рятувальні операції ускладнені поганою погодою. Президент Туреччини зазначив, що наразі допомогу запропонували понад 45 країн.

Нагадаємо, раніше землетрус магнітудою 5,9 стався в провінції Дюздже на півночі Туреччини вранці 23 листопада. Підземні поштовхи відчувалися аж до Стамбула, що на відстані понад 200 кілометрів, та інших міст регіону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!