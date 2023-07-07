У Туреччині російського туриста побили працівники готелю (відео)

У Туреччині в готелі в Nox Inn Deluxe в Аланії сталася бійка між туристом з росії та трьома охоронцями готелю. Як вважають росіяни, причиною конфлікту стала бездіяльність і поведінка співробітників.

Дружина побитого запевняє, що перед тим у них кидались пляшками з балкону готелю. На рецепції закладу буцімто не відреагували на зауваження росіян, розповіла вона росЗМІ.

"У відповідь тільки посмішки та смішки. А потім до нас підійшов охоронець і з дуже зарозумілим виглядом сказав: "Ну ви ж – росіяни. Що ви хочете?". Я попросила повторити фразу під запис, щоб туристи знали, до якого готелю нашим туристам не варто їхати", – заявила вона.

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На оприлюднених кадрах видно, що троє працівників готелю товчуть російського туриста на вулиці біля закладу. Його дружина тим часом фільмує побиття на відео і коментує все з лайкою.

На іншому відео дружина побитого росіянина прямує до рецепції, де з матюками вимагає викликати швидку. За даними росЗМІ, росіянину проломили голову, він потрапив до лікарні.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року у Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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