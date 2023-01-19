У Туреччині вчені знайшли урартську гробницю з висіченим у скелі місцем для принесення жертв богам (фото)

У Туреччині археологи знайшли трикімнатну урартську гробницю з місцем для жертвоприношень. Його було висічено у скелі.

Вчені вважають, що таким способом приносили дари богам. Про це повідомляє TRT Haber.

Гробниця була розкопана в районі Ерчіш міста Ван на сході Туреччини.

Під час дослідження з ідентифікації історичних споруд в регіоні Мадаванк, який зареєстрований як нерухома культурна спадщина в районі Челебібаг, вчені знайшли урартську гробницю з трьома кімнатами.

До учасників експедиції увійшли: директор музею Ван Фатіх Арап, представники кафедри археології Факультету літератури, професор доктор Рафет Чавушоглу.

Турецькі вчені знайшли залишки урартської культури – трикімнатну гробницю з місцем для жертвоприношень

Рафет Чавушоглу заявив, що в регіоні виявлено важливі структури, що належать до урартського періоду.

Дослідники повідомили, що праворуч і ліворуч від основної камери є дві невеликі похоронні камери. Камерна гробниця, викопана у вапняній скелі, відображає класичні риси урартів. За словами вчених, шукачі скарбів завдали гробниці незначних пошкоджень.

Турецькі вчені знайшли залишки урартської культури – трикімнатну гробницю з місцем для жертвоприношень

Підкреслюючи, що гробниця є важливим залишком з точки зору урартської архітектури, Чавушоглу сказав: "У гробницю, що складається з трьох кімнат, можна ввести через овальні арочні двері. Потім є невеликі камери зліва і справа. Це не дуже відома практика, але прямо над входом був відкритий канал для виливу".

За його словами, таку камерну гробницю вчені бачать вперше. Оскільки дуже важливо, що вона складається з трьох кімнат, двох прямокутних отворів над входом, і тут робили виливання.

Археологи в Туреччині знайшли трикімнатну гробницю з висіченим у скелі місцем для жертвоприношень - фото

Виливання – це ритуальне виливання рідини або зерен, наприклад рису, як жертву божеству чи духу або в пам’ять про померлих. Цю воду чи розчин можна було вилити на щось релігійне значення, наприклад жертовник, або на землю.

Нагадаємо, що у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!