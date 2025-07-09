В Україні аномально дорожчають популярні продукти: названо причину

В Україні спостерігається зниження рівня інфляції, однак ціни на продукти харчування продовжують підвищуватись. Особливо на загальну картину впливають ціни на молоко, м'ясо та яйця. Це обумовлено підвищенням собівартості виробництва, скороченням поголів'я тварин та збільшенням експорту цієї продукції.

Про це зазначається у липневому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), пише OBOZ.UA. За підсумками аналітичних розрахунків, у травні інфляція досягла свого максимуму (15,9% р/р), як і передбачалося, а вже в червні почала знижуватись. Однак це не є результатом зниження реальних цін, а скоріше впливом високої бази порівняння з минулого року.

Попри зниження загального рівня інфляції, високі темпи зростання цін на продукти харчування перешкоджають її подальшому спаду, внаслідок чого фактичні показники не відповідають квітневому прогнозу НБУ. У травні ціни на сирі продукти прискорили своє зростання до 26,4% р/р, а в червні залишилися на високому рівні, що зумовлено подорожчанням продукції тваринного походження, зокрема молока, м'яса та яєць, через такі чинники:

зростання собівартості;

зменшення поголів’я тварин;

активний експорт.

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Ціни на деякі овочі, яблука, кісточкові та ягоди також зростали високими темпами, здебільшого через вплив несприятливих погодних умов на їхній урожай. Окрім того, у минулому місяці продовжувалося подорожчання оброблених продуктів.

Раніше в НБУ прогнозували, що зростання цін почне сповільнюватися під впливом кількох факторів. А саме:

надходженню нових урожаїв;

поліпшенню ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком;

зниженню світових цін на нафту;

ослабленню зовнішнього цінового тиску;

продовженому впливу монетарної політики НБУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні істотно здорожчали яйця.

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