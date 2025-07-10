В Україні фіксується критична ситуація з бідністю: як уряд планує розв'язувати проблему

В Україні рівень бідності значно вищий, ніж у багатьох інших державах. Для боротьби з цією проблемою необхідно впровадити комплексний підхід: покращити ефективність програм допомоги малозабезпеченим, перевчати їх для популярних професій та підвищувати рівень прожиткового мінімуму.

Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" заявила заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак. Вона підкреслила, що боротьба з бідністю серед українців є одним із головних пріоритетів Міністерства соціальної політики, але зазначила, що наявний рівень бідності є неприйнятним – за новими даними Світового банку, в Україні близько 8,8 мільйона людей живуть за межею бідності.

"Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися", – зазначає Марчак.

За її словами, необхідність оновлення програм, спрямованих на боротьбу з бідністю серед українців, оскільки не всі з них є ефективними на сьогодні.

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"У нас є програма допомоги малозабезпеченим особам, але ми бачимо, що ця програма недостатньо ефективна, тому що у нас на сьогодні в середньому 180-190 тисяч родин, які є користувачами цієї програми. І ви самі навели цифри, ми бачимо, що ця програма не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити", – пояснює заступниця міністра.

Проте в Мінсоцполітики мають на меті не лише тимчасово покрити фінансові потреби сім'ї. Основна мета уряду — забезпечити умови, за яких родина в майбутньому зможе обійтися без такої допомоги.

"Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші – разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоби далі не повертатися в цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд в іншу громаду, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички", – сказала Марчак, але додала, що для пенсіонерів реалізувати цей аспект, на жаль, неможливо.

Також важливо суттєво переглянути розмір прожиткового мінімуму. Дарія Марчак наголосила, що всі прописані законом прожиткові мінімуми не відповідають фактичному прожитковому рівню. "Ми говоримо про те, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні удвічі більший, ніж те, що встановлено законом", – зазначає посадовиця.

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