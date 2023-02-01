В Україні готують індексацію пенсій: які зміни будуть у лютому

У березні 2023 року в Україні планують провести чергову індексацію пенсійних виплат. Через це у лютому мінімальна пенсія залишиться на рівні 2093 гривні, а максимальна – 20930 гривень.

Втім, саме у лютому 2023 року буде оголошено розмір березневої індексації. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що розмір збільшення пенсійних виплат залежатиме, зокрема, від показника інфляції. Однак для різних категорій пенсіонерів сума підвищення пенсії буде різною.

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З огляду на рекордні показники зростання інфляції, експерти прогнозують також високий рівень індексації пенсій. Йдеться про 24%.

Однак офіційні показники збільшення пенсії поки що не оголосили Мінсоцполітики та Пенсійний Фонд України.

Відомо, що мінімальна пенсія в Україні у 2023 році не зміниться. До кінця року вона буде сталою через повномасштабну війну та дефіцит бюджету.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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