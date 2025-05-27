В Україні хочуть кардинально змінити систему штрафів за перевищення швидкості: подробиці

У понеділок, 26 травня, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13314, автором якого виступає Володимир Крейденко – народний депутат від партії "Слуга народу" та заступник голови транспортного комітету. Документ передбачає посилення відповідальності за порушення швидкісного режиму на автошляхах.

У законопроєкті пропонується суттєво реформувати систему штрафів за порушення швидкісного режиму в Україні, запровадивши принцип пропорційного покарання: що більше водій перевищує допустиму швидкість, то серйознішими будуть санкції. Про це пише UAportal з посиланням на liga.net.

На сьогодні водії не несуть жодної відповідальності за перевищення швидкості, якщо воно не перевищує 20 км/год.

Як наслідок, у межах населених пунктів фактична межа швидкості становить 70 км/год замість встановлених 50, адже чинна система фактично заохочує до порушення ліміту на ці 20 км/год.

"Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", – зазначаться у пояснювальній записці.

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Ініціатори законопроєкту наголошують, що наразі штрафи за перевищення швидкості є меншими, ніж за неправильне паркування, що порушує принцип справедливого покарання. Адже саме перевищення швидкості є одним із найнебезпечніших порушень на дорогах.

У 2024 році саме воно стало причиною 55% летальних випадків у ДТП — 1770 загиблих із загальної кількості 3202 осіб.

Документ передбачає запровадження оновленої системи стягнень за порушення швидкісного режиму:

> 10 км/год – 340 грн;

> 20 км/год – 680 грн;

> 30 км/год – 1360 грн;

> 40 км/год – 1700 грн;

> 60 км/год – 2720 грн;

> 80 км/год – 3400 грн.

У разі створення аварійної ситуації внаслідок перевищення швидкості пропонується, за рішенням суду, позбавляти водіїв права керування транспортом на строк від 6 до 12 місяців.

На сьогодні, згідно з чинними нормами, перевищення швидкості на понад 20 км/год карається штрафом у 340 гривень. Якщо ж перевищення становить понад 50 км/год, сума стягнення зростає до 1700 гривень.

В Україні максимально дозволена швидкість руху в межах населених пунктів становить 50 км/год, а на більшості доріг за містом – 90 або 110 км/год для легкових авто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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