В Україні змінили правила мобілізації двох категорій чоловіків – депутат

В Україні змінилися правила мобілізації для окремих категорій чоловіків. Зокрема, зупинено призов чоловіків від 18 до 25 років, що були визнані обмежено придатними, та заборонено бусифікацію чоловіків 50-60 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За його словами, це рішення ухвалене офіційно директивою командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою", – пояснив Гончаренко.

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За його інформацією, директиву вже направлено до ТЦК (116/2/1/21409 від 19.09.2024). У першому пункті документа вказано про заборону призову чоловіків з 18 до 25 років.

"Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Демобілізації вже мобілізованих не має", – додав він.

Гончаренко поінформував, що у документі йдеться про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.

Згідно з інформацією від депутата, тепер чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

"Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказуванням всіх даних, які треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", – резюмував він.

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