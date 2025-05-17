В Україні змінили правила розрахунку радянського стажу для пенсій: подробиці

Уряд затвердив нові правила обліку радянського трудового стажу, набутого до 1 січня 1992 року на території колишніх республік СРСР, для призначення пенсій. Цей крок має на меті врегулювати пенсійні права осіб, які в період СРСР працювали за межами сучасної України.

Зміни мають важливе значення для українців, які колись були працевлаштовані в інших союзних республіках, але після розпаду СРСР залишилися жити в Україні. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Урядове рішення включає затвердження двох основних документів:

1. Порядок встановлення факту відсутності пенсійних виплат з інших країн

Цей документ визначає процедуру перевірки, чи не надає інша держава (колишня республіка СРСР) пенсійні виплати особі за відповідний період трудового стажу. Якщо такі виплати не здійснюються, стаж може бути зарахований для призначення пенсії в Україні.

2. Порядок визнання та включення радянського трудового стажу до страхового стажу в Україні

У документі визначено процедуру підтвердження періодів роботи на території інших союзних республік (зокрема Росії, Білорусі, Казахстану тощо) до 1992 року, а також порядок зарахування цього стажу до страхового для призначення пенсії за віком.

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Як змінилося законодавство

У 2024 році в Україні почали діяти нові норми законодавства, які регулюють зарахування періодів трудової діяльності за кордоном до страхового стажу для нарахування пенсії.

Актуальність цього питання зросла після того, як Україна вийшла з Угоди про гарантії пенсійного забезпечення громадян держав СНД, яка була підписана ще у 1992 році.

Ця угода дозволяла враховувати громадянам України періоди роботи, відпрацьовані на території інших країн-учасниць СНД, серед яких: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та російська федерація.

Однак з 1 січня 2023 року РФ офіційно вийшла з цієї угоди, а згодом аналогічне рішення прийняла й Україна. У зв’язку з цим виникла необхідність у створенні нового юридичного механізму, який дозволяє громадянам України підтвердити періоди трудового стажу радянського або пострадянського часу за межами держави. Такий стаж може бути врахований при нарахуванні пенсії, за умови, що інша країна не здійснює пенсійні виплати за відповідний період роботи.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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