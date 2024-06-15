В Україні змінились умови бронювання для аграріїв: подробиці

Кабінет Міністрів України вдосконалив процес бронювання працівників на час воєнного стану, оновивши постанову №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Про це повідомив В.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Перше - це автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів. Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців. До цього це було 6. Це вже буде планування в річному вимірі. І третє - те, що по певних професіях, як, наприклад, тракторист, агроном, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький.

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Чиновник також заявив, що вже наступні подання отримуватимуть можливість бронюватись на 12 місяців.

Щодо обсягів Висоцький повідомив, що загальна норма - 50%, але через клопотання до військових по певних професіях у затвердженому переліку можна збільшувати цей відсоток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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