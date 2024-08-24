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Економіка

В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці

Билім Олена

В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці
Мінсоц змінить порядок нарахування пенсій

Міністерство соціальної політики України планує максимально розбюрократизувати процес соціальної допомоги українцям. Зокрема, відбудеться цифровізація 16 базових допомог.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтервʼю "Укрінформу". За її словами, цей процес вже відбувся у питанні призначення субсидії.

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"Особа може через Дію, через ЦНАП, через сервісний кабінет Пенсійного фонду подати заявку на субсидію. Пенсійний фонд сам збере інформацію з державних ресурсів, розрахує дохід людини й визначить розмір субсидії. Ба більше, ми вже провели експериментальний проєкт, коли людям з низьким рівнем доходу в електронних кабінетах проактивно пропонували варіанти субсидій, на які вони можуть претендувати. Наше завдання – не зменшувати кількість грошей на допомогу, а зробити їх максимально таргетованими на категорії, які її дійсно потребують", – пояснила Жолнович.

Що стосується пенсій, Мінсоц хоче спростити порядок обрахунку виплат.

"Ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році", – пояснила міністерка.

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За її словами, якщо людина має 35 років стажу й отримувала середню зарплату кожного місяця, то вона буде отримувати не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі.

"Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році. Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини", – каже Жолнович.

У Мінсоці, за її словами, з 2026 року хочуть запровадити професійні накопичення: "Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи".

Очільниця відомства прогнозує, що зміни можуть почати впроваджувати вже на початку 2025 року. "Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", – резюмувала вона.

Пропонуємо також дізнатися, які категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до Дня Незалежності.

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