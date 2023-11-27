В Україні ліквідовують наслідки негоди: на Одещині рятувальники витягли понад 500 авто, на Миколаївщині розчищають снігові замети (фото, відео)

В Україні продовжує вирувати негода. На дорогах паралізовано рух, у багатьох населених пунктах обірвало лінії електропередач. Щоб витягнути автомобілі рятувальникам доводиться залучати до розчищення доріг БТР, енергетики ж повертають світло в домівки українців, які через негоду залишились без електропостачання.

В Одеській області станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких дев’ять із постраждалими. Загиблих та госпіталізованих немає.

У низці районів рейкові автобуси з’їхали з дороги. Всі служби працюють у посиленому режимі.

На київській трасі за 160 км від Одеси водії й пасажири десятків легкових і вантажних автомобілів зустріли світанок, адже через снігові замети рух транспорту паралізувало.

На Полтавщині через негоду без світла залишилось 437 населених пунктів. За даними ОВА, автошляхи в області перебувають у проїжджому стані.

Погана погода зачепила і Миколаївщину, Вінниччину, Черкащину, Кіровоградщину. Там пориви вітру сягають до 30 м/с.

Читайте також: До 50 см снігу: українців попередили про снігопади та ожеледь

В Одеській та Миколаївській областях вранці понеділка перекрито ще декілька ділянок доріг. Зокрема, через сильний снігопад на автошляху М-05 Київ – Одеса км 274+435 – км 466+700 заборонено рух для всіх видів транспорту.

За даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, також заборонено рух на таких автошляхах:

М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 120+000 – км 173+204 (від смт Доманівка);

T-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 – км 70+000 (від а/д H-24)

Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 – км 29+445 (в межах Миколаївської області).

"Будьте обережні та не виїжджайте без потреби на дороги. Служби відновлення працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд на автошляхах. Негода набирає обертів – бережіть себе", – написали у відомстві.

Нагадаємо, на Одещині – масові ДТП через снігопади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!