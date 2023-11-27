В Украине ликвидируют последствия непогоды: в Одесской области спасатели вытащили более 500 авто, в Николаевской области расчищают снежные заносы (фото, видео)

В Украине продолжает бурлить непогода. На дорогах парализовано движение, во многих населённых пунктах оборвало линии электропередач. Чтобы вытащить автомобили спасателям, приходится привлекать к расчистке дорог БТР, энергетики же возвращают свет в дома украинцев, которые из-за непогоды остались без электроснабжения.

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В Одесской области по состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых девять с пострадавшими. Погибших и госпитализированных нет.

В ряде районов рельсовые автобусы съехали с дороги. Все службы работают в усиленном режиме.

На киевской трассе в 160 км от Одессы водители и пассажиры десятков легковых и грузовых автомобилей встретили рассвет, ведь из-за снежных заносов движение транспорта парализовало.

На Полтавщине из-за непогоды без света осталось 437 населенных пунктов. По данным ОВА, автодороги в области находятся в проезжем состоянии.

Плохая погода зацепила и Николаевщину, Винничину, Черкащину, Кировоградщину. Там порывы ветра достигают 30 м/с.

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В Одесской и Николаевской областях утром понедельника перекрыто еще несколько участков дорог. В частности, из-за сильного снегопада на автодороге М-05 Киев – Одесса км 274+435 – км 466+700 запрещено движение для всех видов транспорта.

По данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, также запрещено движение на следующих автодорогах:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев – Домановка – Березки, км 120+000 – км 173+204 (от пгт Домановка);

T-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса, км 0+000 – км 70+000 (от а/д H-24)

Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).

"Будьте осторожны и не выезжайте без нужды на дороги. Службы восстановления работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд на автодорогах. Непогода набирает обороты - берегите себя", - написали в ведомстве.

Напомним, в Одесской области - массовые ДТП из-за снегопадов.

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