В Україні може зникнути популярний продукт: названо причини й прогноз щодо вартості

У 2025 році в Україні мед може суттєво подорожчати та стати дефіцитним товаром. Очікується, що обсяг виробництва становитиме лише близько третини від минулорічного. Ситуація в Європі та США ще складніша. Основні причини – пізні весняні морози, сильні зливи з градом, посушливі періоди, а також масова загибель бджіл.

Засновник компанії "Пасіка 21" Сергій Шаронін у коментарі ЗМІ повідомив, що сезон 2025 року вже вважають провальним для глобального ринку меду. Унаслідок нестабільної погоди та значного скорочення популяції бджіл, обсяги медозбору в багатьох країнах знизилися до рекордно низьких показників. Про це пише OBOZ.UA.

Україна також опинилася серед країн, які постраждали від несприятливих умов – експерти прогнозують, що цього року вдасться отримати лише близько третини минулорічного врожаю меду. Весняна погода 2025 року стала серйозним викликом для бджолярів.

Читайте також: В Україні суттєво здорожчали яйця: скільки тепер доведеться викласти за десяток

Зима виявилась складною для пасік через перепади температур і нестачу кормів. А весна затягнулась і принесла пізні морози, часті дощі, град і прохолодну погоду. Саме в період цвітіння акації – ключовий етап першого медозбору — погодні умови зруйнували перспективи на повноцінний урожай.

"На Черкащині, наприклад, спочатку все побили заморозки, потім холод не давав рослинам виділяти нектар, а коли потеплішало й акація зацвіла – дощі змили все, що залишилося", – пояснює Сергій Шаронін.

Надії на другу хвилю медозбору, переважно з соняшнику, також не справджуються. Посуха, що вже поширюється на великі райони Півдня та Центру країни, позбавляє бджіл можливості збирати нектар. До того ж соняшниковий мед значно дешевший за акацієвий, тому навіть за сприятливих умов бджолярі можуть отримати мізерний прибуток.

За словами Сергія Шароніна, перша хвиля збору меду в Європі, особливо у східних регіонах, майже не відбулася. У державах, де традиційно високий рівень споживання меду, виробництво опинилося на межі критичного мінімуму. Аналогічна ситуація і в США – там бджільництво страждає через масове отруєння хімікатами, кліматичні зміни та зникнення природного різноманіття.

"Урожаю немає. Це вже факт. І навіть дефіцит не рятує ситуацію – ціна не зростає так швидко, як падають обсяги виробництва", – зазначає експерт. Уже до осені вартість меду на полицях магазинів може суттєво піднятися. Найбільше це вдарить по сегменту натурального й органічного меду, який і без того займає невелику частку ринку. Зниження обсягів виробництва в Україні, США та ЄС може відкрити шлях для збільшення імпорту продукції з азійських країн.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчає ключовий продукт харчування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!