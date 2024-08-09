В Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів

Українські пекарі опинилися на межі виживання, що загрожує дефіцитом хлібобулочних виробів на внутрішньому ринку. Додатково до цього, пекарі стикаються зі значним подорожчанням інших інгредієнтів, електроенергії та логістики.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор компанії "Київхліб" Юрій Дученко. За його словами, основною причиною критичної ситуації є стрімке зростання цін на борошно, яке за останні кілька місяців подорожчало майже на 50%, пише Мінфін.

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"Якщо не підняти ціни на хліб щонайменше на 15-20%, багато хлібозаводів просто зупиняться", – застерігає Дученко. Він пояснює, що пекарі вже працюють на межі рентабельності, а подальше зростання витрат без відповідного підвищення цін призведе до великих касових розривів і неможливості розрахуватися з постачальниками.

Ситуацію погіршує обмежена пропозиція зерна другого класу на внутрішньому ринку, яке використовується для виробництва борошна. Багато продавців зерна притримують товар в очікуванні подальшого зростання цін.

Експерти попереджають, що якщо ситуація не зміниться, українці можуть зіткнутися з дефіцитом хліба вже найближчим часом. Це стане черговим викликом для економіки країни, яка і так перебуває під значним тиском через війну.

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