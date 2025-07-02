В Україні на 30% впали ціни на популярну літню ягоду: скільки тепер коштує

Ціни на лохину на українському ринку стрімко падають. Зниження вартості стосується в основному ягід середнього та низького класу, тоді як вартість лохини преміум-класу залишається на високому рівні.

Таку інформацію надали аналітики EastFruit. Вони повідомляють, що сезон збору лохини в Україні у 2025 році стартував із затримкою на близько тиждень, що сприяло збереженню високих цін на початку літа. Однак вже на початку липня оптові ціни почали істотно знижуватися.

Згідно з даними основних оптових ринків України, 1 липня дрібнооптові партії лохини мали такі ціни:

Ринок "Шувар" (Львів): 300–450 грн/кг (6,12–9,18 €/кг);

Ринок "Столичний" (Київ): 300–350 грн/кг (6,12–7,14 €/кг);

Ринок "Початок" (Одеська область): 400–450 грн/кг (8,16–9,18 €/кг).

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Порівняно з кінцем червня 2025 року, ціни знизилися суттєво, на 20-25% в середньому. За інформацією аналітиків, у Києві вартість лохини впала з 450–500 грн/кг (9,22–10,25 €/кг) до 300–350 грн/кг (6,12–7,14 €/кг), що означає зниження на 28–30%.

У Львові ж ціни змінилися з 380–450 грн/кг (7,79–9,22 €/кг) до 300–450 грн/кг (6,12–9,18 €/кг), при цьому мінімальна ціна знизилася на 21%.

В Одесі максимальна ціна залишилась на рівні 450 грн/кг, проте мінімальна знизилася з 480 грн/кг (9,84 €/кг) до 400 грн/кг (8,16 €/кг), що становить зниження на 17%.

Таким чином, середнє зниження цін за 3–5 днів коливається від 15 до 30% залежно від ринку та якості товару. Аналітики EastFruit очікують, що ціни на лохину продовжать швидко падати, щоб досягти конкурентоспроможного рівня для експорту в Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні в Україні очікується здешевшання ряду продуктів.

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