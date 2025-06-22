В Україні неочікувано подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує

Ціни на тепличні огірки в Україні перестали знижуватися. Вперше за понад місяць зафіксовано суттєве зростання вартості – приблизно на 13% у порівнянні з попереднім тижнем (9–15 червня). Наразі виробники продають цей овоч за ціною, що сягає 50 гривень за кілограм.

Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, різке зростання цін пов’язане зі зменшенням обсягів тепличних огірків від вітчизняних виробників. Причина – перша хвиля врожаю вже майже завершилась, тоді як нову ще не почали формувати.

"Так, практично в усіх тепличних комбінатах на нинішній день проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок. Тим часом пропозиція огірків із літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через несприятливі погодні умови", – підкреслюють фахівці.

У підсумку наразі тепличні огірки на українському ринку продаються по 30–50 грн за кілограм. Це приблизно на 13% більше, ніж наприкінці попереднього тижня. Водночас нинішні ціни залишаються значно нижчими, ніж рік тому – теперішня вартість овочу в середньому на 16% менша, ніж у той самий період минулого року.

Читайте також: Ціни на популярний в Україні овоч злетіли майже на 30%: скільки тепер коштує

"Ключові гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції", – зазначили аналітики.

Ціни на огірки у супермаркетах України

У торгових мережах ціни на огірки продовжують знижуватися, незалежно від їхнього сорту. Так, за даними "Мінфіну", станом на 14 червня гладкі огірки реалізовувалися в середньому по 61,90 грн за кілограм — майже на 20 гривень менше, ніж у середньому в травні.

Auchan – 54,50 грн/кг;

АТБ – 49,89 грн/кг;

Megamarket – 81,30 грн/кг;

"Фора" – 48,90 грн/кг;

Metro – 49,90 грн/кг;

"Сільпо" – 36,50 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчає ключовий продукт харчування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!