В Україні обмежать перекази з банківських карток – Нацбанк

Національний банк України планує запровадити ліміти на перекази з картки на картку між фізичними особами. Поки невідомо, яка сума переказу буде лімітованою.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, повідомляє OBOZ.UA.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоб політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", – сказав Пишний.

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За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".

"Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ.

Які обмеження можуть бути введені?

Наразі остаточного рішення щодо лімітів на перекази з картки на картку ще не ухвалено.

Обговорюються різні варіанти, зокрема:

Обмеження за сумою: наприклад, не більше 100 000 гривень на місяць з однієї картки.

Обмеження за кількістю операцій: наприклад, не більше 30 переказів на місяць з однієї картки.

Обмеження за обома показниками: наприклад, не більше 100 000 гривень на місяць і не більше 30 переказів.

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У банківській системі України діє фінансовий моніторинг, який контролює всі транзакції, що перевищують певні ліміти.

Закон про фінансовий моніторинг встановлює, що перекази готівки всередині країни, які перевищують 5 тисяч гривень, підлягають особливій увазі. Банки мають право блокувати такі транзакції.

У березні 2022 року Національний банк України видав постанову №60, згідно з якою банки посилено контролюють операції клієнтів на суму 400 тисяч гривень або більше.

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