В Україні очікується здешевшання ряду продуктів: на що впадуть ціни у липні

У липні 2025 року в Україні прогнозують зниження цін на продукти харчування. Водночас подешевшають далеко не всі категорії товарів.

Таку інформацію озвучив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише сайт "Новини.LIVE". Фахівець зазначив, що зазвичай зниження цін розпочинається в червні, однак у 2025 році цей процес затримався через несприятливі погодні умови – заморозки та рясні опади.

"Овочі серйозно здешевшають, зокрема йдеться про томати, огірки, молоду картоплю, цибулю тощо. Що ж стосується фруктів, цього року Україна має великий неврожай черешні, вишні, абрикосів й інших кісточкових", – сказав він.

Від середини весни вартість упаковки яєць категорії С1 у середньому становить від 68 до 74 гривень. За словами Олега Пендзина, ціни на курячі яйця вже почали знижуватися, і ця тенденція збережеться найближчим часом.

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Також поступово дешевшають молочні вироби – кисломолочна продукція, тверді сири, молоко та вершкове масло. Зниження цін стартувало ще в травні й, за прогнозами, триватиме далі. Експерт пояснив це тим, що худоба перейшла на пасовищне утримання. На його думку, влітку істотних коливань у вартості цих продуктів не очікується.

Втім, навіть за умов хорошого врожаю зернових, вартість хлібобулочних виробів продовжує зростати.

"Щомісяця здорожчання становить 1,3-2%, і така динаміка – традиційна, доки не з’явиться новий урожай і залежно від нього сформується нова ціна на хліб", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко зросли ціни на ключовий продукт.

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