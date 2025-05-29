В Україні перерахують пенсії: що зміниться у 2026 році

У 2026 році в Україні очікується підвищення мінімальної пенсії — її розмір може зрости з нинішніх 2361 до 2564 гривень. Відповідно, зросте і максимальна пенсія — з 23 610 до 25 640 гривень. Такі дані містяться в листі Міністерства фінансів щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки.

У документі зазначається, що хоча українська економіка поступово відновлюється, вона досі залишається чутливою до як внутрішніх, так і зовнішніх викликів. Основні цілі державної економічної політики — збереження макрофінансової стабільності, контроль за інфляцією, підтримка фінансового сектора та виконання соціальних зобов’язань перед населенням. Про це пише OBOZ.

Згідно з прогнозами уряду, інфляція у 2026 році очікується на рівні 9,7%. У 2025-му вона складе 12,2%, а в подальші роки має знижуватись: до 7,1% у 2027 році й до 5,6% у 2028-му, що наближає показник до цільового.

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Однак разом з інфляцією прогнозується й зростання курсу долара. Уряд очікує, що вартість американської валюти в середньому становитиме 43,4 грн/$ у 2025 році, 44,7 грн/$ у 2026-му, 45,2 грн/$ у 2027-му та 45,6 грн/$ у 2028 році.

Мінімальна заробітна плата теж має поступово зростати: у 2026 році її планують встановити на рівні 8688 грн, у 2027-му — 9374 грн, а у 2028-му — вже 10 059 грн.

Що стосується пенсій, то мінімальний розмір має становити 2564 грн у 2026 році, 2715 грн у 2027-му і 2859 грн у 2028-му. Водночас, уже зараз у 2025 році розмір мінімальної пенсії залишається на рівні 2361 грн. Це суттєво нижче за реальний прожитковий мінімум, який, за підрахунками, становить 6685,45 грн. Таким чином, навіть після підвищення, мінімальні пенсії залишатимуться нижчими за межу бідності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

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