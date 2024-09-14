В Україні планують змінити систему бронювання від мобілізації: про що йдеться

У найближчому майбутньому Україна планує внести суттєві зміни до системи бронювання від мобілізації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, підкресливши, що нова система матиме чіткі обмеження, які унеможливлять "відкуп" від військової служби.

Шмигаль наголосив на важливості дотримання принципу справедливості у цьому питанні. За його словами, концепція економічного бронювання відрізняється від принципу "воюй або працюй", який наразі обговорюється.

Про це пише agronews.ua.

На сьогодні урядом затверджено певний підхід до бронювання, який враховує низку факторів. Серед них - критичність підприємств для економіки, їхня належність до оборонно-промислового комплексу, дефіцитність професій працівників. Крім того, враховуються такі аспекти як відсутність заборгованості з податків та рівень заробітної плати не нижче середнього по галузі.

Прем'єр-міністр окреслив три ключові проблеми, які уряд прагне вирішити через вдосконалення системи бронювання:

Створення додаткових робочих місць Підвищення рівня заробітних плат Сприяння поверненню українців на батьківщину

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Шмигаль навів статистику, згідно з якою до початку повномасштабного вторгнення в Україні було близько 10 мільйонів офіційно працевлаштованих та 10,5 мільйонів пенсіонерів. За його словами, у перші місяці війни країна втратила 3,5 мільйони робочих місць. Уряд ставить за мету не лише відновити втрачені робочі місця, але й забезпечити достатню кількість працюючих для підтримки гідного рівня соціального забезпечення пенсіонерів після завершення війни.

Прем'єр-міністр підкреслив необхідність створення нових робочих місць, легалізації зайнятості, підвищення рівня заробітних плат та збільшення податкових надходжень до бюджету.

Шмигаль запевнив, що нова система бронювання розробляється у тісній співпраці з експертами та військовими. Він наголосив на "червоній лінії" - неприпустимості "відкупу" від захисту батьківщини. За його словами, нові правила бронювання будуть прозорими та зрозумілими, із чітким обґрунтуванням, чому той чи інший працівник звільняється від військової служби та який внесок він робить у підтримку держави.

Прем'єр-міністр очікує, що нові правила будуть запроваджені найближчим часом, але застеріг від очікування сенсаційних змін. Натомість, йдеться про модифікацію існуючих параметрів бронювання для підвищення ефективності та справедливості системи.

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