В Україні планують обмежити найбільші пенсії: про що йдеться та кого стосується

У 2025 році Міністерство соціальної політики запроваджує обмеження на розмір найбільших спеціальних пенсій. Під нові правила підпадають понад 17 тисяч пенсіонерів.

Згідно з бюджетом на 2025 рік, буде введено коефіцієнти, що зменшують пенсії, які:

перевищують середню пенсію по країні в 4 рази;

є вищими за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23 610 грн).

У Мінсоцполітики пояснюють, що накопичені дисбаланси у пенсійній системі роблять її несправедливою, знижують довіру до системи та мотивацію громадян до сплати ЄСВ. Нові обмеження спрямовані на зменшення значної різниці між "спеціальними" пенсіями та звичайними виплатами.

Обмеження торкнуться пенсій, які можуть сягати 60-100 тисяч гривень і більше. Водночас вони не поширюються на військовослужбовців, які захищають або захищали Україну з 2014 року.

Як працюватимуть коефіцієнти: Розмір пенсій зменшуватиметься залежно від суми перевищення:

До частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн), але не більше 11 (25 971 грн), застосовується коефіцієнт 0,5.

До частини між 11 і 13 ПМ (30 693 грн) — 0,4.

До частини між 13 і 17 ПМ (40 137 грн) — 0,3.

До частини між 17 і 21 ПМ (49 581 грн) — 0,2.

До частини понад 21 ПМ (49 581 грн) — 0,1.

Це дозволить зберегти певну диференціацію пенсій, але з урахуванням воєнного часу, обмеженого бюджету та принципів справедливості.

Нові правила стосуватимуться надбавок, індексацій, додаткових виплат, цільової допомоги та інших компонентів пенсій, які не є страховими.

Раніше на UAportal: Для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги

Хто підпадає під дію норм: Обмеження стосуватимуться пенсій, призначених відповідно до таких законів:

"Про державну службу";

"Про прокуратуру";

"Про статус народного депутата України";

"Про дипломатичну службу";

"Про Національний банк України" тощо.

Це включає державних службовців, депутатів, дипломатів, митників, працівників уряду, судових експертів та інших.

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 32 роки страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсію можна буде отримати в 63 роки, а при стажі від 15 до 21 року — у 65 років.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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