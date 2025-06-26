В Україні планують підняти штрафи за 'неправильне' паркування: суми можуть зрости удвічі

В Україні планують суттєво збільшити штраф за паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю, – до 5100 гривень. Наразі ж за таке порушення передбачено покарання від 1020 до 1700 гривень, а у разі повторного порушення сума зростає до 2550 гривень. Водночас це поки лише пропозиція, яка потребує схвалення Верховною Радою. Доки законопроєкт не ухвалено, діють чинні розміри штрафів.

Кабінет міністрів України схвалив даний законопроєкт під час засідання, яке відбулося 25 червня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише OBOZ.UA. Наступним етапом стане подання цього документа на розгляд парламенту.

У документі пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі ухвалення закону, штраф за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без відповідного дозволу, зросте до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 5100 грн.

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Крім цього, передбачено нові обов’язки для водіїв з інвалідністю та осіб, які їх перевозять. Зокрема:

обов’язкове встановлення на автомобілі спеціального знака "Водій з інвалідністю". За його неправомірне використання передбачено штраф до 2700 грн;

обов’язкова наявність на транспортному засобі QR-ідентифікатора, який підтверджує інформацію про інвалідність.

Якщо ці елементи відсутні, водія можуть оштрафувати, навіть у разі законного права паркуватися на спеціально відведених місцях. В Україні наразі досить часто фіксують порушення, коли водії нехтують правилами паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Метою цього законопроєкту є посилення відповідальності та забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю. Водночас варто підкреслити, що нові штрафні санкції не набувають чинності автоматично. Вони почнуть діяти лише після того, як Верховна Рада схвалить законопроєкт. Тобто, найближчим часом штрафувати за новими правилами ще не будуть.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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